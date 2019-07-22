Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Ще в 2016-му році Генпрокуратура заявляла, що саме Ковальов в 2014-му допоміг вивезти з Києва бійців "чорної роти" Беркута, яка розстрілялв активістів Майдану, і оголосила йому підозру. Справу обіцяв довести до кінця Юрій Луценко. Про викриття небезпечного злочинця радісно рапортував депутат від БПП Володимир Ар'єв. Але пройшло 3 роки, і замість в'язниці Олександр Ковальов опинився у Верховній Раді", - пише Казанський.

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Примітно, що Ковальову знадобилося всього 220 голосів, щоб потрапити в парламент.

"51-й округ - це фікція. Велика частина його окупована "ДНР", а на нашій території залишилося тільки два напівзруйновані прифронтові селища. За паперами там живе близько 2000 виборців. У реальності прийшло на вибори близько 600 ... Виграв Ковальов, який за даними глави ВЦА Зайцеве Володимира Веселкіна просто роздав виборцям по 100 доларів. Для перемоги Ковальову вистачило всього 220 голосів", - повідомляє Казанський.



