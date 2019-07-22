П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану Mister Cat. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися агресивно. Побачивши, як повз майданчик проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В інцидент втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство безхатченка на мосту в Дніпрі: Прокуратура подала апеляцію на рішення суду, який відпустив підозрюваних

В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі.

Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.



