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22.07.19 18:49

П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано. ФОТО

22 липня, на літньому майданчику ресторану Mister Cat за адресою вулиця Велика Васильківська, 19 сталася бійка між двома відвідувачами закладу і співробітником.

П'яні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомили очевидці, двоє іноземців кавказької зовнішності сиділи на літньому майданчику ресторану Mister Cat. Чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння і поводилися агресивно. Побачивши, як повз майданчик проходить літній чоловік, вони накинулися на нього і спробували побити. В інцидент втрутився співробітник ресторану, який бачив, що відбувається і встав між нападниками і перехожим. Це розлютило іноземців і вони почали бити працівника закладу.

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В результаті бійки у хлопця, який працює в ресторані, сильно розбите обличчя: гематома під оком і серйозне розсічення на губі.

Нападників вдалося затримати і доставити в управління поліції. Деталі події встановить слідство.

Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 01
Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 02

Пяні зловмисники в центрі Києва побили співробітника ресторану, який заступився за літнього чоловіка: нападників затримано 03

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