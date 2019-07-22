Військовослужбовець у Миколаєві у вільний час грабував жінок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень він напав на молоду жінку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Чоловікові вдалося заволодіти сумкою і від'їхати на мопеді на певну відстань, але оперативники наздогнали його і доставили у відділення. За версією слідства, пограбування він вчиняв постійно.

"Зловмисник ховав обличчя під балаклавою і грабував постраждалих на ходу - перебуваючи за кермом мопеда. У перервах між службою він вирушав на промисел: під'їжджав до жертви і, погрожуючи пістолетом, відбирав майно, потім повертався в частину", - повідомили в поліції.

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Поліцейські відкрили провадження за ознаками ч. 2 ст. 187 КК України "Розбій, вчинений особою, яка раніше вчинила такий злочин". Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.