Центр мінімізації митних платежів, через який імпортували товару на 326 млн, ліквідовано в Тернополі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В межах проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували і забезпечували функціонування протиправної механізму ввезення на митну територію України за заниженою фактурною вартістю вживаного і нового брендового одягу, взуття та сумок.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували групу підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення "клієнтів" (фізичних осіб - підприємців) укладали з підконтрольними нерезидентами зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаного і брендового одягу, який фактично ввозили під виглядом вживаного.

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Надалі організатори ЦММП виготовляли бланки документів (інвойси, ЦМР, специфікації, контракти та інші) з відбитками печаток фірм-нерезидентів, в які вносили недостовірні відомості про вартість товарів, що імпортуються, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи із заниженою вартістю імпортованих товарів передавалися митному брокеру для митного оформлення.

Надалі розмитнений товар завозили на склади Тернополя та Тернопільської області для сортування (нові речі - 30% і товар, який був у користуванні, - 70%), після чого його доставляли замовникам-вигодонабувачам, які реалізовували його кінцевим споживачам за готівку без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

У свою чергу, замовники послуг мінімізації розраховувалися з фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Зазначені операції також не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017-2019 рр. становив 326 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях, в магазинах і за місцем проживання фігурантів у Львові, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, печатки імпортерів, документи нерезидентів - фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності.

Триває слідство".













