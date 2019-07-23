У російському Санкт-Петербурзі вбили відому громадську та ЛГБТ-активістку Григор'єву. ФОТО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

За даними видання, тіло активістки знайшли 20 липня в кущах неподалік будинку, в якому вона проживала. У неї зафіксовано ознаки задушення, порізані спина і обличчя. Криміналісти встановили, що Григор'єва померла в ніч із п'ятниці на суботу.

За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану. Щодо нього порушено кримінальну справу.

Правозахисник Дінар Ідрісов заявив, що Григор'євій регулярно надходили погрози вбивством у зв'язку з її діяльністю. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вживали з цього приводу жодних дій.

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Крім участі в акціях протесту за права ЛГБТ, активістка також виступала на мітингах на підтримку кримських татар. Вона виступала проти окупації Криму і закликала зупинити російську агресію проти України, а також вимагала звільнити українців, незаконно утримуваних у російських в'язницях.

Григор'євій був 41 рік.









