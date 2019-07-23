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23.07.19 10:33

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб. ФОТОрепортаж

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив бойові позиції в районі селища Піски, де зустрівся з командуванням підрозділів, які контролюють ділянку оборони в цьому районі. А також, перебуваючи на позиціях, поспілкувався з військовослужбовцями на опорних пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Воїни, які виконують бойові завдання на цій ділянці, зазначили, що мали змогу скористатись конституційним правом і відвідати виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної ради України", - йдеться в повідомленні.

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 01

Крім того, як зазначили в штабі, з огляду на проголошений 21 липня "режим тиші", військовослужбовці доповіли, що з моменту настання обопільного припинення вогню ворог не вдавався до обстрілів наших позицій.

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Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 02

"Під час огляду бойових позицій добре знання ділянки відповідальності та відмінну компетентність виявив старший на одній із бойових позицій сержант з позивним "Титан".

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 03

На запитання про плани щодо подальшого кар’єрного зростання воїн зазначив, що перебуває на своєму місці. Оскільки українському війську потрібен сильний сержантський корпус. Крім того, він воює разом зі своїми підлеглими-побратимами з 2014 року. Саме тому у них добре злагоджена команда, яка саме в такому складі виконує завдання ефективніше, має більше шансів уціліти та перемогти. З його слів, хлопці мають багатий бойовий досвід, навички, знають один одного та оберігають побратимів у бою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 04
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 05
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 06
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 07
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 08
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 09
Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 10

Фото: пресцентр ОС/Facebook

Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб 11

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