Командувач ООС Сирський перевірив бойові позиції в районі н.п. Піски, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Воїни, які виконують бойові завдання на цій ділянці, зазначили, що мали змогу скористатись конституційним правом і відвідати виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної ради України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в штабі, з огляду на проголошений 21 липня "режим тиші", військовослужбовці доповіли, що з моменту настання обопільного припинення вогню ворог не вдавався до обстрілів наших позицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС

"Під час огляду бойових позицій добре знання ділянки відповідальності та відмінну компетентність виявив старший на одній із бойових позицій сержант з позивним "Титан".

На запитання про плани щодо подальшого кар’єрного зростання воїн зазначив, що перебуває на своєму місці. Оскільки українському війську потрібен сильний сержантський корпус. Крім того, він воює разом зі своїми підлеглими-побратимами з 2014 року. Саме тому у них добре злагоджена команда, яка саме в такому складі виконує завдання ефективніше, має більше шансів уціліти та перемогти. З його слів, хлопці мають багатий бойовий досвід, навички, знають один одного та оберігають побратимів у бою", - повідомили в пресцентрі ОС.















Фото: пресцентр ОС/Facebook