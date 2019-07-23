У провідника потягу "Москва-Львів" вилучили конверт зі старовинними банкнотами. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Грошові банкноти були в конверті, прихованому під умивальником у купе провідника.

Загалом правоохоронці знайшли 45 різних купюр, деякі датовані 19-20 століттям, які, імовірно, мають історичну та культурну цінність.

Як з'ясувалося, у такий спосіб незаконно перемістити через кордон зазначені купюри намагався провідник цього поїзда, 43-річний громадянин України.

Нині виявлену ​​колекцію грошових знаків, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю, вилучено та буде направлено на експертизу.

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