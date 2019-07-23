З воїном 25-ї ОПДБр Семеном Румигіним, загиблим у зоні ООС, попрощаються завтра в Дніпрі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку депутата Дніпровської міської ради Юлії Дмитрової.

Імам Дніпра Едгар Девлікамов на своїй сторінці написав: "На сході України мученицькою смертю загинув наш брат мусульманин, член мусульманської громади, друг, українець з татарським корінням, молодий, енергійний, щирий, добрий, справедливий чоловік Шаміль Румигін.

Йдучи служити в армію, він прийшов до мене як до духовного наставника і старшого брата за порадою і благословенням. Він хотів, щоб цей крок у його житті був угодний насамперед Всевишньому Аллагу, до Якого він завжди прагнув у своїх вчинках, про Якого він завжди запитував мене, бажаючи бути грамотним мусульманином. Ми разом визначили для нього правильний намір, такий, який хотів він і це відповідало букві його віри.

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Шаміль був незвичайною людиною, у нього чудово виходило вчитися на двох спеціальностях одночасно, він навіть написав наукову роботу про історичну мечеть нашого міста, але він не був ученим. У нього чудово виходило займатися підприємницькою діяльністю, аж до відкриття свого магазину, але він не був підприємцем. Він цікавився своїм майбутнім особистим життям, але так і не завів знайомство. Він часто приходив у мечеть, але не претендував на побожну людину. Напевно, все це тому, що він умів бути самим собою і цінував цю якість у собі. І я цінував це в ньому і сподівався на успішне майбутнє цієї людини.

Україна втратила цінного сина, мусульмани втратили цінного брата, знайомі - цінного друга.

Ти будеш похований поруч із героями України, Ісою та Аміною, такими ж мужніми і справедливими, як ти".

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У Героя залишилися батьки.





