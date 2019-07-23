Забули зачинити двері: у Києві невідомий обікрав машину інкасаторів, поки вони заправляли банкомат. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про пограбування інкасаторського автомобіля на вулиці Митрополита Липківського. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, а також співробітники кінологічної служби.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що коли інспектори вийшли для заправки банкомату, невідомий підійшов до інкасаторської машини та, відчинивши дверцята, забрав із салону пакунки із грішми. Після скоєного зловмисник з місця події втік.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Правоохоронці проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення.