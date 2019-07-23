Акція протесту триває в Покровську під будівлею окружкому: протестувальники встановили намети і принесли шини, комісія не працює, - поліція. ФОТОрепортаж

Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція. Протестувальники встановили намети, а також почали підноситишини, пише сайт поліції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

Поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

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За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів).

За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії.

Поліція діє у рамках чинного законодавства та дотримується політичної нейтральності.











