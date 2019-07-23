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23.07.19 17:21

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО

Українська сторона має намір поінформувати Тристоронню контактну групу із врегулювання ситуації на Донбасі про пропозиції з приводу ремонту моста в Станиці Луганській.

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook 23 липня повідомила прессекретарка представника України в контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Питання відновлення моста обговорювали на нараді у вівторок за участю віцепрем'єр-міністра Геннадія Зубка, Кучми та інших представників влади.

"Профільні установи та відомства отримали доручення підготувати комплекс конкретних пропозицій, аби українська сторона поінформувала про них під час засідання ТКГ в Мінську 31 липня. Пропонується, аби на час проведення ремонтних робіт було відкрито КПВВ "Золоте"", - йдеться в повідомленні.

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Кучма зазначив, що щодня по мосту в Станиці Луганській проїжджають понад 10 тис. осіб.

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 01
План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 02

План відновлення моста в Станиці Луганській представимо в Мінську 31 липня, - Оліфер 03

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