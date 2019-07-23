Парламентські вибори, що відбулися, підкреслили підтримку українцями демократичних ідеалів, - спікер Держдепу США Ортагус. ДОКУМЕНТ

Про це сказано в заяві прессекретаря Держдепартаменту США Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

У ньому наголошується, що Держдеп готовий працювати "з новим українським урядом і українським народом на шляху реформ, які критично важливі для успішної України".

Водночас, в США очікують остаточні рекомендації ОБСЄ щодо поліпшення виборчого процесу і їхньої імплементації.

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"США залишаються непохитними у своїй підтримці України перед обличчям російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти поруч з Україною в побудові сильної, успішної, демократичної країни в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.