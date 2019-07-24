Керівник відділення Деснянського управління поліції був куратором поборів із гральних закладів, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

Як встановлено під час слідства, у квітні поточного року начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП висунув адміністратору одного з гральних закладів вимогу щодо передачі йому щомісячної плати в сумі 5 тисяч гривень за безперешкодне функціонування ігрового залу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури Києва. При цьому зазначивши, що 5 тисяч гривень адміністратор має сплачувати йому особисто, а ще 15 тисяч гривень - посереднику, який своєю чергою начебто передаватиме їх керівництву райуправління поліції. В іншому випадку ігровий зал буде закрито.

У межах провадження, розпочатого за цим фактом, органами прокуратури спільно з ДБР затримано начальника відділення Деснянського управління поліції під час одержання 5 тисяч гривень неправомірної вигоди, а посередника під час отримання 15 тисяч гривень.

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Правоохоронці також задокументували ще 2 епізоди отримання зазначеними особами фінансових траншів по 5 і 15 тисяч гривень відповідно.

Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 КК України.

Слідчі дії тривають.

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Фото: kyiv.gp.gov.ua

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