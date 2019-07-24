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24.07.19 10:12

На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС. ФОТОрепортаж

Поліція посилила заходи безпеки біля ОВК у м. Щастя (Луганська область).

До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії № 105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС.

У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105, та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилося.

Цей факт зареєстровано.

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Нині комісією проводиться перерахунок голосів. Поліцією було ухвалено рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських.

На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 01
На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 02

Зазначимо, за даними сайту ЦВК в окрузі №105 підраховано результати голосування на всіх 6 виборчих дільницях, і кандидат від "Опоблоку" Вікторія Гриб значиться переможцем, за нею йде брат кума президента РФ Віктора Медведчука Сергій Медведчук.

На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 03


На окрузі в Щасті, де програв брат Медведчука, перераховують голоси. Поліція посилила заходи безпеки, - МВС 04

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