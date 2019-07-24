Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
24.07.19 10:25

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій. ФОТОрепортаж

За незаконні дії поліція Валківського району затримали близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці тимчасово окупованих територій. У правопорушників виявлено холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документація, зокрема бланки охоронної фірми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

Подія сталася 22 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району. У час, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені, невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму. До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 01

Молодики поводилися агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції. З’ясувалося, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства "Маяк", а саме - змінив власника та керівника.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 02

Поліцейські провели огляд місця події. Вилучили речові докази. Слідчим Валківського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті протиправні дії караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Поліцейські зупинили спробу рейдерського захоплення агрофірми під Харковом: затримано 46 осіб - громадяни РФ і мешканці окупованих територій 03

До Валківського відділу для проведення слідчих дій доставлено 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій. Вирішується питання щодо їхнього затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Всі обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, глава Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці працюють на 100-відсоткове затримання учасників рейдерських захоплень та передачу справ до суду.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100