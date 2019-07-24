Через будівництво в Деснянському районі велика частина жителів столиці може залишитися без питної води, - "Київводоканал". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

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""Київводоканал" глибоко стурбований такою ситуацією, оскільки ділянка, яка зараз огороджується бетонним парканом, розташовується безпосередньо на водоводах Д=1200-1400 мм, які транспортують воду з водозабірного ковша на очисні споруди водопровідної станції.

Сам ківш також розташований у районі 300 метрів від ділянки, що є нонсенсом і суперечить чинним санітарним правилам і нормам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ківш і водоводи мають стратегічне значення для Києва, оскільки Деснянська водопровідна станція забезпечує 65% питної води міста.

З водозабірних споруд ковша по сифонних водоводах вода поступає на насосну водопровідну станцію першого підйому. Далі по напірних водоводах подається на очисні споруди. Після проходження всіх циклів підготовки питна вода транспортується до домівок киян.

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Зона водозабезпечення Деснянської водопровідної станції позначена на карті рожевим кольором:

Пошкодження водоводів чи створення проблем у роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва.

""Київводоканал" буде звертатися у відповідні інстанції для з’ясування обставин, за яких стала можлива підготовка до будівництва, а також вживатиме всіх можливих у рамках чинного законодавства заходів для збереження цілісності та охорони об’єктів інфраструктури Деснянської водопровідної станції", - додали в компанії.



