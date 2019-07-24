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24.07.19 13:09

Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України. ФОТОрепортаж

На півночі та сході України почалися масштабні двосторонні командно-штабні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В ході їх проведення відпрацьовуватимуться різні варіанти операцій, удосконалюватиметься управлінська діяльність керівного складу Сухопутних і Повітряних сил Збройних сил України.

Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 01

Крім того, під час навчань оперативними командуваннями Сухопутних військ Збройних сил України застосовуватимуться оперативно підпорядковані їм сили і засоби Десантно-Штурмових військ і Сил Спеціальних операцій, досліджуватиметься спроможність органів військового управління видів спільно здійснювати планування застосування угруповань та управління визначеними силами і засобами в умовах обмеженого часу та різких змін обстановки.

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Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 02
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 03
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 04
Масштабні двосторонні командно-штабні навчання ЗСУ почалися на півночі та сході України 05
Фото: пресслужба Міноборони

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