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24.07.19 15:21

Україні передали 64 ув'язнених з ОРЛО, - Денісова. ФОТОрепортаж

Сьогодні на мосту в місті Щастя відбулася чергова передача 64 громадян України з пенітенціарних установ окупованої частини Луганської області, які на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019 року ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - повідомила вона.

Україні передали 64 увязнених з ОРЛО, - Денісова 01

Денісова зазначила, що з урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області, - переміщено 332 засуджених. Звільнено - 53 особи.

Також дивіться: З окупованого Донбасу передали 60 ув'язнених. ФОТОрепортаж

Загалом протягом 2014-2019 років переведено 519 засуджених.

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Фото: Денісова /Facebook

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