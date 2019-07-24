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24.07.19 15:07

"Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану", - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника "чорної роти" Беркута Ковальова. ФОТО

Здобути перемогу на виборах до Верховної Ради в 51 окрузі лідеру організації "Ніхто, крім нас" мешканцю Макіївки Олександру Ковальову, відомому своїми антиукраїнськими поглядами, допоміг інший українофоб Михайло Шпір.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Його (Ковальова. - Ред.) результат забезпечував упоротий українофоб і шовініст Михайло Шпір. В принципі, можна просто почитати його сторінку і більше нічого про нього не писати. Своїх намірів ці хлопці навіть не приховують", - написав він.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 01

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемогу на 51 окрузі здобув українофоб Ковальов, якого ГПУ звинувачувала у вивезенні з Києва бійців "чорної роти" Беркута після розстрілу Майдану. ФОТО

"До речі, у 52-му окрузі, де також працював Шпір, досі не можуть підрахувати голоси. Там зараз лідирує кандидат від "Батьківщини" Яковенко, який випереджає кандидата Погодіна від ОПЗЖ. Люди останнього просто в ці хвилини намагаються затягнути підрахунок і сфальсифікувати результат, щоб провести в Раду чергового українофоба", - додав Казанський.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 03

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 04

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Ковальову знадобилося лише 220 голосів, щоб потрапити в парламент.

Провели в Раду людину, яка особисто давала просратися активістам Майдану, - українофоб Шпір про перемогу на 51 окрузі захисника чорної роти Беркута Ковальова 05

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