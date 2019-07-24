Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, завдання поліцейських - забезпечення громадської безпеки та правопорядку на окружній виборчій комісії.

Нова група приступила до несення служби на ОВК. Оперативна обстановка поки стабільна.

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Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.