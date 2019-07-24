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24.07.19 20:43

Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Покровськ у межах планової ротації прибув новий загін спецпідрозділу патрульної поліції тактико-оперативного реагування. Група змінила спецпризначенців, які прибули вчора.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ,  завдання поліцейських - забезпечення громадської безпеки та правопорядку на окружній виборчій комісії.

Нова група приступила до несення служби на ОВК. Оперативна обстановка поки стабільна.

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Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 01
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 02
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 03
Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 04

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Нацполіція провела ротацію спецпризначенців на ОВК №50 у Покровську, оперативна обстановка стабільна 05

Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

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