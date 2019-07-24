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24.07.19 22:29

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Республіки Корея, ПАР, Фінляндської Республіки, Республіки Словенія та Німеччини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина – Анки Фельдгузен", - сказано в повідомленні.

За даними пресслужби, під час бесіди з послом Республіки Корея порушувалося питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжособистісних контактів.

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Під час розмови з новим послом ПАР співрозмовники приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.

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Послу Фінляндії Пяйві Маріт Лайне Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає нашій країні на двосторонньому рівні. Особливо Глава держави відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

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У розмові з Послом Словенії Томажем Менціном Президент подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав 04

Спілкуючись із Послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Глава держави подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у нашій країні.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, повідомили в пресслужбі.

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