Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів 5 держав. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина – Анки Фельдгузен", - сказано в повідомленні.

За даними пресслужби, під час бесіди з послом Республіки Корея порушувалося питання запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжособистісних контактів.

Під час розмови з новим послом ПАР співрозмовники приділили обговоренню тематики торговельно-економічного співробітництва, зокрема перспектив проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму.

Послу Фінляндії Пяйві Маріт Лайне Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, що її Гельсінкі надає нашій країні на двосторонньому рівні. Особливо Глава держави відзначив практичну допомогу з боку Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у сфері шкільної освіти та енергоефективності.

Читайте також: Зеленський обговорив з послами G7 підтримку реформ і ситуацію на Донбасі. ФОТО

У розмові з Послом Словенії Томажем Менціном Президент подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Спілкуючись із Послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Глава держави подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також суттєву фінансово-технічну допомогу для сприяння процесу структурних реформ у нашій країні.

Було наголошено на важливості продовження міжнародного тиску на РФ для забезпечення виконання нею рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, повідомили в пресслужбі.

Читайте також: Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента