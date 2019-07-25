Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

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За адресою вулиця Маршала Малиновського, 4в, виїхали 5 екіпажів патрульної поліції.

За словами очевидця, двоє хлопців із компанії вдарили чоловіка, який проходив повз. Щоб захистити себе, він дістав пістолет, але це ще більше заохотило натовп і його вдарили по голові пляшкою. Після цього постраждалий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більш як десять осіб: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

Свідки кажуть, що потерпілого забрали патрульні, а підозрювані розбіглися. На місці правоохоронці виявили пістолет і кілька гільз. Таксисти зауважили, що в сусідній компанії є той, хто брав участь у нападі. Поліцейські посадили його в службовий автомобіль і доставили у відділення. Для детального вивчення того, що сталося, за адресою прибула слідчо-оперативна група.

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