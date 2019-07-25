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25.07.19 09:58

Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 25 липня в Оболонському районі Києва компанія із двадцяти осіб розпивала алкоголь і порушувала тишу. Потім вони напали на перехожого, у якого виявився із собою пістолет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

За адресою вулиця Маршала Малиновського, 4в, виїхали 5 екіпажів патрульної поліції.

За словами очевидця, двоє хлопців із компанії вдарили чоловіка, який проходив повз. Щоб захистити себе, він дістав пістолет, але це ще більше заохотило натовп і його вдарили по голові пляшкою. Після цього постраждалий почав стріляти в різні боки, щоб відлякати хлопців. На підмогу своїм друзям прибігло більш як десять осіб: вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

Свідки кажуть, що потерпілого забрали патрульні, а підозрювані розбіглися. На місці правоохоронці виявили пістолет і кілька гільз. Таксисти зауважили, що в сусідній компанії є той, хто брав участь у нападі. Поліцейські посадили його в службовий автомобіль і доставили у відділення. Для детального вивчення того, що сталося, за адресою прибула слідчо-оперативна група.

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Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 01
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 02
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 03
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 04
Чоловік, захищаючись від нападників, відкрив стрілянину на столичній Оболоні 05

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