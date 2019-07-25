Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
25.07.19 11:51

Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, вибух стався в селі Крюковщина. Його було чутно на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально через кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину.

Відразу викликали швидку допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція 01

Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.

Постраждалу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На подвір’я приватного будинку в Рівному кинули гранату. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату в полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція 02

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100