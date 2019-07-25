Дівчина підірвалася на гранаті біля житлових будинків під Києвом, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
За даними поліції, вибух стався в селі Крюковщина. Його було чутно на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально через кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину.
Відразу викликали швидку допомогу. На місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй.
Постраждалу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.
За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату в полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).