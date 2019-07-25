Унаслідок ДТП на Житомирщині вибухнув і загорівся автомобіль, четверо осіб потрапили в реанімацію, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, 64-річний житель Одещини, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, що їхав попереду та в цей час повертав на автозаправну станцію. Унаслідок зіткнення газобалонна установка, що була в багажнику ВАЗа, вибухнула та спричинила пожежу.

Унаслідок ДТП травми і опіки дістали водій і пасажири автомобіля ВАЗ, жителі Овруцького району та мешканка Коростеня. Усі четверо були госпіталізовані до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні.

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На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції, рятувальники та медики.

Наразі триває встановлення всіх причин і обставин події.









