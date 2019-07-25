"Де Ервін?": Під посольством РФ у Києві нагадали про викрадання людей в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Цього разу акція відбувалася під назвою "Календар закриє цей лист... на 15 осіб"

Активісти традиційно вийшли до посольства РФ у Києві, щоб нагадати, що за 5 років окупації півострова 45 осіб стали жертвами насильницьких зникнень. Шістьох з них знайдено мертвими, 2 осіб виявлено в місцях позбавлення волі. 15 осіб досі не знайдено і про їхню долю нічого не відомо.

Саме 15 зниклим безвісти і присвячується ця акція.

"Російська Федерація, яка визнала фактичний контроль над Кримським півостровом, мусить розслідувати всі ці випадки насильницьких зникнень", - заявляють учасники акції.

Також під час акції була представлена ​​експозиція, сервірований стіл на 15 персон, яких досі не знайдено.

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Нагадаємо, акція "Де Ервін?", присвячена зниклим в окупованому Криму людям, відбувається 25 числа щомісяця біля стін посольства РФ у Києві після того, як у Криму зник кримськотатарський активіст Ервін Ібрагімов.

Ввечері 24 травня 2016 року на об'їзній дорозі Бахчисарая камера зовнішнього спостереження зафіксувала момент викрадення Ервіна Ібрагімова. За фактом викрадення Ібрагімова Прокуратура АРК в Україні порушила кримінальну справу за статтею 115 КК ("Умисне вбивство"). Слідчі органи окупантів також заявили про порушення справи.













Фото и відео - Олег Богачук