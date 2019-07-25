Орден Богдана Хмельницького, яким посмертно нагородили Яну Червону, передали її родині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що Яна Червона посмертно нагороджена орденом Богдана Хмельницького III ступеня відповідно до указу президента України від 6 квітня 2019 року.

Нагородження відбулося в приміщенні Харківської ОДА, куди приїхали члени сім'ї військової - мати, чоловік, діти, друзі і бойові товариші.

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Яна Червона народилася 16.04.1979 року в Харкові. Була учасницею Харківського Автомайдану, Харківської самооборони. З 2014 року займалася волонтерською діяльністю, допомагала батальйону "Айдар". У вересні 2016 підписала контракт з 54-ю ОМБр, служила стрільцем, а потім кулеметницею 3-ї роти 1-го механізованого ї батальйону 54-ї ОМБр (рота Микити Ярового, в якій служили колишні добровольці ДУК ПС). Учасниця боїв на Світлодарській дузі взимку 2016-2017 років. У 2017 році перейшла в батальйон "Донбас-Україна".

Червона загинула 2 квітня 2019 року в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області під час масованого артилерійського обстрілу наших позицій (152-мм снаряд влучив у бліндаж).