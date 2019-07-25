Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Польську фабрику з виробництва підроблених сигарет виявили неподалік від Катовіце.

"На цьому незаконному виробництві виготовляли фальсифікат під виглядом відомого світового тютюнового бренду. Під час операції правоохоронці затримали організатора оборудки – громадянина Польщі. Також, на фабриці виявили 11 громадян України, яких було примусово залучено до виробництва сигарет", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Ще одну таку "фірму" виявили в Болгарії, в районі Пловдива.

Читайте також: В Естонії роботодавців, які експлуатують українців, каратимуть великими штрафами

"На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сім громадян України й одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівників", - додали прикордонники.

За обома випадками триває слідство.























