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25.07.19 18:10

Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба разом з міжнародною групою правоохоронців викрила нелегальні тютюнові фабрики на території Польщі і Болгарії. На обох "підприємствах" примусово працювали українці.

Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

Польську фабрику з виробництва підроблених сигарет виявили неподалік від Катовіце.

"На цьому незаконному виробництві виготовляли фальсифікат під виглядом відомого світового тютюнового бренду. Під час операції правоохоронці затримали організатора оборудки – громадянина Польщі. Також, на фабриці виявили 11 громадян України, яких було примусово залучено до виробництва сигарет", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Ще одну таку "фірму" виявили в Болгарії, в районі Пловдива.

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"На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сім громадян України й одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівників", - додали прикордонники.

За обома випадками триває слідство.

Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 01
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 02
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 03
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 04
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 05
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 06
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 07
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 08
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 09
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 10
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 11
Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії 12

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