На Волині затримано групу співробітників Львівської залізниці, які вкрали палива з тепловозів на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входили машиністи, які організували "схему" розкрадання майна, їхні помічники та складальники поїздів пункту обслуговування вантажних вагонів, у яких була роль виконавців, а також громадянин, який займався скупкою краденого пального.

Так, машиністи створювали усі необхідні умови для зливу дизельного палива з тепловозів. Їхні помічники за допомогою спеціального обладнання розкривали дизельні баки та зливали пальне у спеціально підготовлені поліетиленові пакети. У попередньо обумовлених місцях машиністи зупиняли тепловози, де викрадене паливо перевантажували у транспортні засоби та в подальшому перевозилося до підпільних АЗС.

З метою приховування злочинної діяльності працівники залізниці діяли у нічний час два – три рази на тиждень. Щоразу фігуранти зливали понад 500 літрів нафтопродуктів.Викрадене дизпаливо в подальшому реалізовувалось на підпільних автозаправних станціях за цінами значно нижче ринкових.

Поліцейські затримали трьох правопорушників під час чергової крадіжки пального.

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Наразі оперативники, детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Волинської області проводять 26 санкціонованих обшуків за місцем мешкання всіх учасників злочинної групи та за місцем їх роботи.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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За попередніми даними сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.