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26.07.19 10:52

Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

У Сенаті Італії відбувся брифінг під назвою "Російський слід: справа Віталія Марківа як тривожний дзвінок щодо стану італійського правосуддя".

Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство України в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа Марківа стала сигналом упередженості, заідеологізованості та інших вад італійської судової системи", - заявив провідний італійський адвокат, захисник нацгвардійця Марківа Раффаеле Делла Валлє.

"Сигнали хвороби, озвучені адвокатом Делла Валлє, мають стати предметом особливої уваги всього італійського суспільства", - підсумував голова Спілки адвокатів-криміналістів Італії Джан Доменіко Каяцца.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 01
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 02
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 03
Російський слід: в Італійському сенаті обговорили справу Марківа 04

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