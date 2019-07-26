Міноборони РФ на виставці про війну в Сирії показало касетні бомби, використання яких заперечувало. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це йдеться в розслідуванні російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team, учасники якої відвідали виставку.

Макети бомбових касет РБК-500 АТ-2,5РТ та РБК-500 ШОАБ-0,5 виставили в павільйоні, позначеному як "Експозиція озброєння і військової техніки, які застосовуються під час ведення військових дій у Сирійській Арабській Республіці".

У CIT вважають, що макети бомбових касет на виставці фактично доводять, що "російська авіація використовує, зокрема, і касетні боєприпаси". Про це дослідницька група говорила у своєму розслідуванні 2016 року. У ньому стверджувалося, що літаки, що перебувають на російській авіабазі Хмеймім у Сирії, несуть бомбові касети різних типів.

Касетні боєприпаси, зокрема, показували в сюжеті телеканалу RT про візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу на авіабазу Хмеймім у червні 2016 року. Згодом телеканал відредагував сюжет, видаливши кадри з бомбами "з міркувань безпеки військовослужбовця", який потрапив на відео. Через деякий час RT опублікував запис у первісному вигляді.

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У Міноборони РФ раніше заперечували, що використовують касетні боєприпаси в Сирії. Офіційний представник відомства Ігор Конашенков казав, що на авіабазі Хмеймім таких бомб взагалі немає.





Фото: citeam.org