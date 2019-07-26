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26.07.19 16:53

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва обирає запобіжний захід ексначальнику Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитру Головіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Ексглава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін доставлений на засідання суду.

Також на засіданні присутні представники прокуратури і адвокат Головіна.

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Справу розглядає суддя Вікторія Жовноватюк.

Прокуратура клопоче про обрання Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 23 млн грн.

На цей момент в засіданні оголошено перерву до 16.30 для спілкування Головіна з адвокатом.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 01

Головіна доставили на засідання суду.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 02
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 03
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 04
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 05

Суддя Жовноватюк.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 06

Захист Головіна

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 07
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 08

Представники прокуратури.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 09
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 10

Головін.

Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 11
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 12
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 13
Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.

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