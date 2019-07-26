Прокуратура клопоче про обрання ексначальнику одеської поліції Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою 23 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Ексглава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін доставлений на засідання суду.
Також на засіданні присутні представники прокуратури і адвокат Головіна.
Справу розглядає суддя Вікторія Жовноватюк.
Прокуратура клопоче про обрання Головіну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 23 млн грн.
На цей момент в засіданні оголошено перерву до 16.30 для спілкування Головіна з адвокатом.
Головіна доставили на засідання суду.
Суддя Жовноватюк.
Захист Головіна
Представники прокуратури.
Головін.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 25 липня НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна і його колишнього заступника Гейка. Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами. Пізніше затриманому колишньому начальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру.