Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

... і перемога буде повсюдно!

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Гляди не переплутай!

Сурові роки проминають

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Школа Зе!депутата

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Ми вже перемогли?

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Спорт - запорука здоров'я

Печальна реальність

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Я казав тобі - краще не приходь...

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Пам'ятна дошка

...міністра культури

Шоу з елементами політики

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