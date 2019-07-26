Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

... і перемога буде повсюдно!
Гляди не переплутай!
Сурові роки проминають
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів
Школа Зе!депутата
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів
Ми вже перемогли?
Спорт - запорука здоров'я
Печальна реальність
Читайте: Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці
Я казав тобі - краще не приходь...
Пам'ятна дошка
...міністра культури
Шоу з елементами політики
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