Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.07.19 18:14

Шоу з елементами політики, пам'ятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... і перемога буде повсюдно!

Читайте також: Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гляди не переплутай!

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Сурові роки  проминають

Читайте на "Цензор.НЕТ":  "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Школа Зе!депутата

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ми вже перемогли?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Спорт - запорука  здоров'я

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Печальна реальність

Читайте: Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Я казав тобі - краще не приходь...

Читайте також: "Здаватися не буду", - Кличко про наміри Зеленського його звільнити

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко: Богдан заявив, що я маю погоджувати дії з Вавришем або Ткаченком. ВIДЕО

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Пам'ятна дошка

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...міністра культури

Шоу з елементами політики, памятна дошка у ВР, Школа Зе!Депутата. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Шоу з елементами політики

Більше фотошопів дивіться тут

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100