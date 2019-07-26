Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
26.07.19 22:13

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський втретє після обрання прибув до Одеси. Цього разу - з неофіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 01

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ економ-класом. За словами пасажирів, які були з ним на борту, під час польоту президент фотографувався з дітьми. Компанію Зеленському склав глава ОП Андрій Богдан.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 02

Читайте також: Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 03
Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 04

"Хоча сам Зеленський не скористався літаками державного авіапідприємства "Україна", частина його охорони й обслуги, а також, за неперевіреними даними, дружину Олену доставили все-таки казенним бортом - вчора в Одесі приземлився урядовий Ан-148. Заради першої леді навіть закрили частину пляжу "Табу" на Дельфіні", - зазначає видання.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хоч гантелі не вкрали": Зеленський опублікував фотографію тренування в АП з Богданом. ФОТО

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 06
Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 07

Зупинився президент у готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. Після цього він вирушить на морвокзал, на шоу "Ліга сміху". На морвокзал, де триває концерт, глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики.

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали іноземця, який під виглядом поліцейського грабував зарубіжних туристів. ВIДЕО

Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт Ліги сміху 09

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100