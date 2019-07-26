Неофіційний візит: Зеленський економ-класом прилетів в Одесу і відвідав концерт "Ліги сміху". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Зеленський летів рейсом авіакомпанії МАУ економ-класом. За словами пасажирів, які були з ним на борту, під час польоту президент фотографувався з дітьми. Компанію Зеленському склав глава ОП Андрій Богдан.

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"Хоча сам Зеленський не скористався літаками державного авіапідприємства "Україна", частина його охорони й обслуги, а також, за неперевіреними даними, дружину Олену доставили все-таки казенним бортом - вчора в Одесі приземлився урядовий Ан-148. Заради першої леді навіть закрили частину пляжу "Табу" на Дельфіні", - зазначає видання.

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Зупинився президент у готелі de Paris на розі Катерининської і Воронцовського провулка. Після цього він вирушить на морвокзал, на шоу "Ліга сміху". На морвокзал, де триває концерт, глядачів пропускали через металошукачі, відбирали навіть пластикові пляшки і стаканчики.

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