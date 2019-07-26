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26.07.19 22:29

Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах заходів із протидії системній корупції викрили на хабарі чиновника одного з державних лісових господарств Закарпатської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що представник держпідприємства налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від незаконної реалізації лісосировини. Зловмисник збував необліковану деревину, зокрема місцевим деревообробним господарствам. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності посадовця.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання тринадцяти тисяч гривень хабаря за нелегальну реалізацію дубів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області"

.Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ 01
Співробітник лісгоспу попався на незаконному збуті деревини на Закарпатті, - СБУ 02

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