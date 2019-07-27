У Білій Церкві діяли три злочинні угруповання, які займалися здирництвом, - поліція розповіла деталі спецоперації. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання та побиття людей. На місцях проведення обшуків працюють слідчі Київської області, співробітники кримінальної поліції, а в разі силового опору - спецназ", - розповіли в поліції .

Відкрито кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, згідно з якими і проводяться заходи щодо затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

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"Звертаємося до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтеся із заявами до правоохоронних органів", - закликали в поліції.

Після проведення обшуків, відповідного аналізу і затримання підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі спецоперації.











