Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Десантування особового складу здійснювалося з вертольота "Мі-8" із висоти 600 метрів під керівництвом офіцерів, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків.
Такі стрибки належать до групи ускладнених і вимагають від особового складу високої навченості, міцних практичних навичок, фізичної витривалості та психологічної готовності.
Десантники, яких допущено до виконання стрибків із парашутом на воду, мусять мати досвід здійснення парашутних стрибків на сушу і пройти додаткове навчання - навчитися припасовувати підвісну систему парашута з врахуванням використання рятувального жилета, навчитися правильному вивільненню від підвісної системи парашута в повітрі, вміти впевнено і без паніки діяти після занурення у воду.
Водночас військовослужбовці обов'язково мають уміти плавати, триматися на воді і пропливти певну відстань.