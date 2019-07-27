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27.07.19 15:30

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відповідно до плану бойової підготовки здійснили парашутні стрибки з вертольота на воду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 01
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 02

Десантування особового складу здійснювалося з вертольота "Мі-8" із висоти 600 метрів під керівництвом офіцерів, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків.

Такі стрибки належать до групи ускладнених і вимагають від особового складу високої навченості, міцних практичних навичок, фізичної витривалості та психологічної готовності.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 03

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Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 04
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 05
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 06
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 07

Десантники, яких допущено до виконання стрибків із парашутом на воду, мусять мати досвід здійснення парашутних стрибків на сушу і пройти додаткове навчання - навчитися припасовувати підвісну систему парашута з врахуванням використання рятувального жилета, навчитися правильному вивільненню від підвісної системи парашута в повітрі, вміти впевнено і без паніки діяти після занурення у воду.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 08

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Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 09
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 10
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 11
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 12

Водночас військовослужбовці обов'язково мають уміти плавати, триматися на воді і пропливти певну відстань.

Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 13

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Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 14
Бійці 79-ї ОДШБр провели навчання з десантування з вертольота в акваторію Південного Бугу 15

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