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27.07.19 15:57

Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 26 липня, правоохоронці виявили в передмісті Ізмаїла нелегальну плантацію з вирощування конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 01

Під час обшуку правоохоронці виявили 4 700 кущів конопель вагою понад 4 тонни.

Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 02

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Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 03
Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 04

У межах досудового розслідування вже затримано 8 осіб - фігурантів організації незаконного вирощування нарковмісних рослин. У злочинній групі кожен виконував свої функції: вирощування, догляд, охорона, збут.

Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 05
Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 06

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Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура 07

Вирішується питання про повідомлення про підозру наркоділкам і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).

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