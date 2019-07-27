Нелегальну плантацію з 4,7 тис. кущів конопель виявлено на Одещині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Під час обшуку правоохоронці виявили 4 700 кущів конопель вагою понад 4 тонни.

Дивіться також: "Любитель хімії" обладнав у квартирі в Києві нарколабораторію та зберігав вогнепальну зброю, - поліція. ФОТОрепортаж





У межах досудового розслідування вже затримано 8 осіб - фігурантів організації незаконного вирощування нарковмісних рослин. У злочинній групі кожен виконував свої функції: вирощування, догляд, охорона, збут.





Дивіться також: СБУ блокувала діяльність наркоугруповання в Миколаєві. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення про підозру наркоділкам і звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України).