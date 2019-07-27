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27.07.19 16:15

Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася хресна хода вірян УПЦ МП з нагоди 1031-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На Володимирській гірці в Києві відбувся молебень УПЦ МП до Дня хрещення Київської Русі-України. Молебень відправляв глава УПЦ МП митрополит Онуфрій. На богослужінні були присутні також народні депутати Юрій Бойко, Михайло Папієв, Вадим Новинський.

Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 01
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 02
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 03
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 04
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 05
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 06
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 07
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 08
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 09
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 10
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 11
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 12
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 13
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 14
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 15
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 16
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 17
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 18
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 19
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 20
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 21
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 22
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 23
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 24
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 25
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 26

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекритоі вулиці, поліцейські кордони та кінологи із собаками: віряни УПЦ МП починають сходиться на Володимирську гірку для хресної ходи. ФОТОрепортаж

Після молебню відбулася  хресна хода вулицями столиці в Києво-Печерську лавру. Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій поклав квіти до пам'ятника герою Небесної Сотні Михайлу Жізневському.

За маршрутом ходи чергували посилені наряди поліції, Нацгвардії і ДСНС,

Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 27
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 28
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 29
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 30
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 31
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 32
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 33
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 34
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 35
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 36
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 37
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 38
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 39
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 40
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 41
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 42
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 43
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 44
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 45
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 46
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 47
Віряни УПЦ МП пройшли в Києві хрестною ходою з нагоди Дня хрещення київської Русі-України (оновлено) 48

Далі в Києво-Печерській лаврі відбудеться всеношна.

Відео і фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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