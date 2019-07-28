166 ветеранів та військовослужбовців взяли участь у фінальних тестуваннях для участі в "Іграх Нескорених", - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, участь у випробуванні взяли 166 ветеранів та військовослужбовців. Це більше, ніж в усі попередні роки відборів.

Під час київських випробувань вони могли перевірити свої сили у всіх видах спорту, в яких українська команда змагатиметься на міжнародних змаганнях.

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Вибирати учасники могли з шести дисциплін - легка атлетика (біг, біг на візку, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажері, велоспорт на шосе (зокрема велоспорт на візках), пауерліфтинг, плавання і стрільба з лука.

"Хоча тестування і мають спортивну складову, їхня головна мета - познайомити учасників із форматом міжнародних змагань і бути місцем для зустрічі, нових знайомств і взаємної підтримки для ветеранів та військовослужбовців, які подолали випробування війною і мають схожий життєвий досвід", - йдеться в повідомленні.

Всіх без винятку учасників спортивних тестів, які відбулись у Києві, Львові та Одесі, запрошено на національні "Ігри Нескорених" до Києва 8 вересня - фінальну частину відбору, за підсумками якої відбіркова комісія буде приймати рішення про склад збірної України.

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Фото: mil.gov.ua

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