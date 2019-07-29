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29.07.19 11:00

Росіянин за $1500 хабара намагався "викупити" товариша у прикордонників в Одесі. ФОТОрепортаж

Учора авіарейсом з Мінська в пункт пропуску "Одеса-авіа" прибув громадянин Російської Федерації, якому було відмовлено у пропуску в Україну, однак його товариш спробував підкупити прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У залі очікування перебував його товариш, який вирішив "владнати" ситуацію та запропонував прикордонникам грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за сприяння в пропуску до нашої країни його співвітчизника. Охоронці кордону категорично відмовились від неправомірної вигоди та оформили на хабародавця матеріали за ч.3 ст. 369 ККУ(давання хабара. - Ред.)", - повідомляють у відомстві.

Окрім того, співробітниками внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби у минулі вихідні задокументовано ще 5 випадків пропонування хабарів іноземцями та нашими співвітчизниками.

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Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 01
Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 02
Росіянин за $1500 хабара намагався викупити товариша у прикордонників в Одесі 03

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