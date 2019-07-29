Українські правоохоронці повідомили про підозру громадянину Сербії за сприяння в окупації Росією Криму, - прокуратура АРК. ФОТО

Як повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, передає Цензор.НЕТ.

"У ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", у зв’язку із чим, вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія, будучи розвідником незаконного збройного формування розвідувальної групи "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР", яка входила до складу "Самооборони Севастополя", допоміг окупаційній владі встановити контроль за стратегічними об’єктами АР Крим, лініями електропередачі та пунктів газопроводу поблизу м. Севастополь, здійснював так зване патрулювання м. Севастополь.

Також дивіться: Сербський найманець Урош зник у катівнях комендатури "ЛНР". Його соратник Берич підозрює "укропів". ФОТО