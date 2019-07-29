З російського полону повернули собаку моряків. ФОТОрепортаж

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Собачку Джессі, яку захопили разом із 24 військовополоненими українськими моряками, сьогодні повернули додому. Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира "Яни Капу", попросили її знайти і постаратися повернути додому. Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей із СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили її у себе", - написав Полозов.

Про це також написала в Facebook адвокат Анастасія Георгіївська.

"Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Їі забрала до себе родина моряка Чуліби. Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу") додому", - зазначила Георгіївська.

У момент захоплення українських моряків Джессі було три місяці. Тварину помітили не відразу, весь цей час вона перебувала у співробітників прикордонної служби РФ в окупованій Керчі.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.