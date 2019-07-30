"Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані більше за мене", - Навальний про свою госпіталізацію. ФОТО

Перші ознаки невстановленої "алергічної реакції" - почервоніння на шиї - помітили його співкамерники ще в суботу, 27 липня, йдеться на офіційному сайті опозиціонера, передає Цензор.НЕТ.

Через годину у Навального почалося печіння на чолі і шкірі навколо очей.

"У мене ніколи не було алергії. Ні на їжу, ні на пилок, ні на що інше. Вночі прокидаюся від того, що обличчя, вуха і шия горять і колються. Ранком устав, і побачивши мене співкамерник, витріщивши очі, сказав: тобі терміново треба до лікаря", - розповів Навальний.

За його оцінкою, на ранок обличчя опухло так сильно, що повіки збільшилися до розміру м'яча для пінг-понгу, а замість очей були щілинки.

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Як наслідок, "від ударних доз (ліків. - Ред.) набряк став спадати, і до обіду я вже був схожий просто на людину, яка безпробудно пила два місяці".

Навальний вважає, що його могли отруїти, проте відкидає, що це могли бути співробітники спецприймальника.

"Те, що отруїли місцеві менти, я відкидаю - вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше за мене", - написав політик.

Він підкреслив, що під час прогулянки або дзвінків, коли виводили всіх ув'язнених, у камеру могли зайти "якісь люди". У такому випадку, за словами політика, "версія про отруєння стає дуже вагомою".

"Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть "одноразова гостра алергічна реакція Навального", - зазначив він.