Дубінський збирає "Слуг народу" у свою депутатську групу. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дубінський написав в інстаграмі в понеділок.
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Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь. @zp_offline @zeolga96 #дубинизмы #dubinskypro #дубинскийпро
Публикация от Олександр Дубінський (@dubinskypro)
"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас уже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото, на якому також присутні "Слуги народу" блогер з подвійним громадянством Олександр Куницький і журналістка "1 + 1" Ольга Василевська-Смаглюк.
Зазначимо, ще одним учасником групи, ймовірно, може бути новоспечений депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський раніше поширював на своїй сторінці в Facebook.