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30.07.19 14:43

Дубінський збирає "Слуг народу" у свою депутатську групу. ФОТО

Кандидат у нардепи від "Слуги народу", ведучий програми "Гроші" на каналі "1+1" Олександр Дубінський, який переміг на виборах на 94-му окрузі, заявив, що у Верховній Раді має намір створити депутатську групу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дубінський написав в інстаграмі в понеділок.

 
 
 
 
 
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Друзья! Решили создать в новом парламенте депутатскую группу мажоритарщиков с рабочим названием "Справедливість". Нас уже 5 человек. Присоединяйтесь. @zp_offline @zeolga96 #дубинизмы #dubinskypro #дубинскийпро

Публикация от Олександр Дубінський (@dubinskypro)

"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас уже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото, на якому також присутні "Слуги народу" блогер з подвійним громадянством Олександр Куницький і журналістка "1 + 1" Ольга Василевська-Смаглюк.

Зазначимо, ще одним учасником групи, ймовірно, може бути новоспечений депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який переміг на 25 окрузі в Дніпропетровській області. Анонси їхніх спільних зустрічей Дубінський раніше поширював на своїй сторінці в Facebook.

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