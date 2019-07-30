Активісти під офісом Денісової вимагали зупинити "Вовчий конкурс" на "керованого" члена ВККС, і він не відбувся через відсутність кворуму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції звернулися до Уповноваженого з прав людини Денісової з вимогою:

- скасувати призначений на 30.07.2019 публічний конкурс з відбору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- відкликати членів ВККС, призначених під тиском;

- скасувати накази про звільнення членів ВККС, винесені під тиском;

- подати у відставку.

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Також вони планують подати заяву в правоохоронні органи про вчинення злочину Людмилою Денісовою і вимагати від правоохоронних органів належного реагування і повноцінного розслідування.

Як стало відомо нашому кореспонденту, призначений на 30.07.2019 публічний конкурс з відбору кандидата для призначення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини членом ВККС не відбувся через відсутність кворуму.















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Фото/відео - Олег Богачук

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.