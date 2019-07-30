В Одесі знищують незаконно ввезену партію сигарет вартістю 20 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця партія сигарет, приблизною вартістю 20 мільйонів гривень, була затримана співробітниками податкової міліції в лютому поточного року в зоні діяльності Одеської митниці.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Правоохоронці отримали інформацію від британських колег про те, що через Україну може переміщатися нелегально велика партія сигарет. І коли проаналізували маршрут доставки - а везли цигарки з Об'єднаних Еміратів у Республіку Узбекистан - він викликав підозру своєю нелогічністю. Подальша перевірка і звернення до компетентних органів Республіки Узбекистан, показали, що фірма, зазначена одержувачем, не має стосунку до цієї зовнішньоекономічної операції.

В результаті було вилучено 766 270 пачок сигарет торгових марок Business Club Gold, Business Club super slim Lights, Business Club super slim Full Flavor, Business Club super slim Apple, Business Club super slim Cherry виробництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Партія сигарет за рішенням суду була конфіскована. Також, відповідно до вимог Законів України, отримано рішення суду про знищення цієї партії цигарок. Її знищення відбувається із залученням представників української асоціації виробників тютюнових виробів Укртютюн, ГУ БКОЗ Служби безпеки України, Одеської митниці та Держказначейства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українців змушували працювати на нелегальних сигаретних фабриках у Польщі і Болгарії. ФОТОрепортаж





Читайте також: Причина затримання ексначальника поліції Одеської області Головіна - 7 контейнерів із сигаретами, - джерело





Читайте: Ліквідовано масштабну злочинну групу, яка налагодила виробництво цигарок і переправляла їх в ЄС, - заступниця голови ДБР Варченко





Також дивіться: Прикордонники запобігли двом спробам контрабанди сигарет до Польщі та Румунії. ФОТО





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж