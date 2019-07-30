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30.07.19 18:11

Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наказом Голови Нацполіції Сергія Князєва від 29 липня Артем Васицький призначений тимчасовим виконувачем обов'язків керівника поліції в Дніпропетровській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікації ГУНП Дніпропетровської області.

30 липня заступник Голови Нацполіції Ігор Клименко представив особовому складу тимчасового виконувача обов'язків начальника ГУНП у Дніпропетровській області Артема Васицького.

До призначення Артем Васицький обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції. На цій посаді 42-річний полковник поліції несе службу з 2017 року.

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Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького 01
Особовому складу дніпропетровської поліції представили нового керівника - полковника Васицького 02

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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