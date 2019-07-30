П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

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Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.







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Фото: dn.gov.ua

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Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.