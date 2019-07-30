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30.07.19 22:15

П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Жителі Авдіївки, військовослужбовці та представники місцевої влади пройшли урочистою ходою головними вулицями міста.

Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

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Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 02
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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 04

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 05
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 06
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 07
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 08

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Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 09
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 10
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 11
Пяту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці 12
Фото: dn.gov.ua

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Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.

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