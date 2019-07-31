П'яту річницю звільнення від окупантів відзначили в Авдіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє військовий журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

З нагоди свята в центрі міста зібралися кілька сотень людей, які пройшли урочистою ходою до пам'ятника Шевченку. Там відбувся святковий концерт. Завершилося дійство - покладанням квітів до меморіалу воїнів України, полеглих від рук московських окупантів.

"Я знаю як там живуть у цій "ДНР", тому не хочу туди. Мені в Україні добре. Я російськомовна українка. Все життя говорила російською, тому що мене не вчили по-іншому. Але я - українка. І не хочу ніякої "ДНР". Я знаю, як там живуть - від голоду здихають, або до нас їдуть і скуповують всі продукти. Думали, що Росія їм добро принесе? Дурні!" - обурено каже 75-річна мешканка Донецька Ганна. Все життя вона прожила в Донецьку і перед війною переїхала в Авдіївку.

Коли почалася війна, її дочка, зять з дитиною - переїхали в Росію. Однак після кількох місяців поневірянь повернулися в Україну і вже кілька років живуть у Києві. Московію згадують, як страшний сон і всіх відмовляють їхати туди.

Ганна ненавидить московських найманців, які обстрілювали її рідне місто. Тому і прийшла до пам'ятника Шевченку, щоб відсвяткувати п'яту річницю визволення Авдіївки від кремлівського агресора.

30 липня 2014 року, бійці 93 бригади ЗСУ і ДУК "Правий сектор" - звільнили місто від московських найманців. Боїв, як таких, не було, однак зайшовши в місто, наші війська перерізали окупантам, ще одну важливу артерію, що зв'язує Донецьк із зовнішнім світом.

"Ми заїжджали в Авдіївку з боку поля. Опору майже не відчули. Швидко зачистили місто, прийшли до військово-цивільної адміністрації. Вразило, що поруч з нашим прапором, висіла їхня ганчірка, яку ми відразу зірвали. Наступного дня, коли всією колоною проїжджали біля "дев'ятини" (будинок на 9 поверхів, який відокремлює стару частину міста від нової. - Ред.), до нас підійшов п'яненький чоловік і почав кричати, що ми молодці. Правильно робимо, що женемо "укропів". Він був абсолютно неадекватний. У той момент, я прочитав напис на блокпосту. Сепаратисти написали, щоб люди несли білі мішки. Цей алкоголік тягнув мішки окупантам, а побачивши нас, зрозумів помилку і почав тікати. Ось так нас деякі зустрічали. Хоча було дуже багато жителів Авдіївки, які кричали нам: "Слава Україні!" - так згадує події п'ятирічної давності, командир 1 - ОШР ДУК "Правий сектор" - Да Вінчі, він же - Дмитро Коцюбайло, який брав активну участь у визволенні міста.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

























Як повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації, після ходи люди зібралися біля пам'ятника Т.Г. Шевченку, де проводилися урочисті заходи, передає Цензор.НЕТ. Усіх присутніх зі святом привітала місцева влада і військові, серед яких - керівник військово-цивільної адміністрації полковник Павло Малихін, підполковник, старший офіцер морально-соціального забезпечення 92-ї ОМБр Артур Батистов. Також до привітань долучилися представники духовенства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лисичанськ святкує п'яту річницю визволення від збройних формувань РФ та її найманців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Присутні вшанували пам'ять захисників Авдіївки, поклавши квіти до пам'ятного монумента в промзоні. Завершився захід хвилиною мовчання.







Також читайте: Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців









Також дивіться: "Для нас важливо, щоб Маріуполь розвивався як мирне місто", - сьогодні 5-та річниця визволення Маріуполя від російських окупантів. ВIДЕО









Фото: dn.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому бійці Нацгвардії, ЗСУ і добробатів звільнили Маріуполь від проросійських найманців. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектора" звільнили місто Авдіївку Донецької області, яка була окупована російськими найманцями з квітня 2014 року. Але навіть після звільнення міста обстріли з боку російських найманців тривають.