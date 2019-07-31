Працівник загинув на буровій газовидобувного підприємства на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж

На місці події поліцейські з'ясували, що під час проведення робіт з очищення ємності з буровим шламом 37-річного робітника засипало ґрунтом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Від травм він загинув на місці.

Слідчим Нововодолазького відділення поліції відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст загинув через ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТОрепортаж







Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє комунальників загинули в колодязі водонапірної вежі на Київщині, - ДСНС